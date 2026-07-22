ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل تهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في سوهاج

في ضربة جديدة لتجار السوق السوداء، نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج في إحباط محاولة تهريب 430 كرتونة زيت تمويني مدعم قبل طرحها للبيع بأسعار تفوق السعر الرسمي، وذلك ضمن حملات مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة وضبط المخالفين.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين بسوهاج، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وهيئة سلامة للغذاء، واستهدفت مراكز المراغة وأخميم وطهطا والعسيرات، في إطار خطة المحافظة لمنع التلاعب في السلع المدعمة، والتصدي لاحتكارها أو بيعها خارج القنوات الرسمية.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل تهريبها إلى السوق السوداء وبيعها للمواطنين بأسعار أعلى من الأسعار المقررة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وأكد أن الحملات الرقابية لم تقتصر على ضبط الزيت التمويني فقط، بل أسفرت أيضًا عن تحرير 523 محضرًا تموينيًا متنوعًا، من بينها 127 محضرًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات تتعلق بنقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية.

كما تمكنت الحملات من ضبط طن من اللحوم والأحشاء ومذبوحات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و52 ألفًا و560 قطعة عصير مجهولة المصدر، وطن سكر دون فواتير، و876 عبوة سوبيا مجهولة المصدر بمركز العسيرات، إلى جانب 100 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز أخميم، فضلًا عن ضبط طن ردة خشنة دون مستندات بمركز طهطا.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية أو احتكارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن جانبه، شدد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاتجار في السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.