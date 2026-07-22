قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مايك بنس: إسرائيل مستعدة للانضمام إلى حملة ترامب العسكرية ضد إيران
ضمن قافلة «زاد العزة».. شاحنات إغاثية مصرية جديدة تتحرك صوب قطاع غزة
فابريزيو رومانو: من صبي كرات إلى كتابة التاريخ.. قصة حمزة عبد الكريم
مضيق هرمز يضيق على العالم.. انفجارات السفن تعيد شبح أزمة الطاقة
البابا لاون يصلي من أجل السلام خلال زيارة خاصة إلى دير مونتي كاسينو
هل صفر شهر الموت؟.. الإفتاء توضح حقيقة رفرفة روح المتوفي حول أهله
رئيس وزراء لبنان: استمرار مسار استرداد الأراضي المحتلة
الكاف يحسم اليوم زيادة عدد الأندية في دوري أبطال أفريقيا
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ إسكندرية» اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
ماذا تغير في موازنة 2026/2027؟.. زيادة الدعم والأجور وخفض العجز دون ضرائب جديدة
الجيش الإيراني يستهدف القواعد الأمريكية بالأردن والكويت
شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل تهريبها وبيعها بأسعار مضاعفة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في ضربة جديدة لتجار السوق السوداء، نجحت الأجهزة الرقابية بمحافظة سوهاج في إحباط محاولة تهريب 430 كرتونة زيت تمويني مدعم قبل طرحها للبيع بأسعار تفوق السعر الرسمي، وذلك ضمن حملات مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتشديد الرقابة على السلع التموينية المدعمة وضبط المخالفين.

ماذا حدث؟

وجاءت الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين بسوهاج، ومديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وهيئة سلامة للغذاء، واستهدفت مراكز المراغة وأخميم وطهطا والعسيرات، في إطار خطة المحافظة لمنع التلاعب في السلع المدعمة، والتصدي لاحتكارها أو بيعها خارج القنوات الرسمية.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 430 كرتونة زيت تمويني قبل تهريبها إلى السوق السوداء وبيعها للمواطنين بأسعار أعلى من الأسعار المقررة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وأكد أن الحملات الرقابية لم تقتصر على ضبط الزيت التمويني فقط، بل أسفرت أيضًا عن تحرير 523 محضرًا تموينيًا متنوعًا، من بينها 127 محضرًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات تتعلق بنقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الالتزام بالاشتراطات التموينية.

كما تمكنت الحملات من ضبط طن من اللحوم والأحشاء ومذبوحات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و52 ألفًا و560 قطعة عصير مجهولة المصدر، وطن سكر دون فواتير، و876 عبوة سوبيا مجهولة المصدر بمركز العسيرات، إلى جانب 100 كيلو جرام من الأسماك المملحة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز أخميم، فضلًا عن ضبط طن ردة خشنة دون مستندات بمركز طهطا.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط الأسواق، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في السلع التموينية أو احتكارها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن جانبه، شدد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاتجار في السلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج زيت السوق السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

جنيه ذهب

طلع تاني .. سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026 في مصر

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد المركز التكنولوجي بقرية أبيوها ويستمع لمطالب المواطنين

مدارس التمريض

فتح باب التقديم للمدارس الثانوية الفنية للتمريض.. الشروط والأماكن

الدواجن

عروض وتخفيضات مميزة.. استقرار في أسواق الدواجن والطيور اليوم

بالصور

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

شبحية ومتعددة المهام.. طائرات أمريكية تحلق في سماء إيران

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الري: متمسكون بحقوقنا المائية وفقا لقواعد القانون الدولي

وزير الري
وزير الري
وزير الري

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد