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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| هيونداي وكيا تطوران مصانع سيارات قادرة على التفكير الذاتي .. شركة سيارات طائرة تسخر من تسلا رودستر وتكشف ما تستطيع فعله

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

عادت سيارة «تسلا رودستر» لتتصدر العناوين العالمية مجددًا بعد استعراضها الخارق وقدراتها المبتكرة المستوحاة من علوم الفضاء، إلا أن التفاصيل الدقيقة والشروط القانونية المكتوبة بخط صغير في اتفاقية الحجز تثير العديد من علامات الاستفهام والشكوك.

أشعلت شركة «أليف أيرونوتيكس» الناشئة لصناعة السيارات الطائرة المنافسة مع عملاقة السيارات الكهربائية «تسلا»، من خلال نشر مقطع فيديو استعراضي تضمن تحليق نموذجها الطائر بمسافة ومدة أطول فوق مجموعة من سيارات تسلا تشمل طراز «سايبر تراك» والجيل الأول من «رودستر».

تواصل مجموعة «هيونداي موتور» تعزيز موقعها الريادي في صناعة السيارات العالمية، بعدما نجحت في حجز مكانتها ضمن أكبر ثلاثة مصنعين للسيارات في العالم إلى جانب «تويوتا» و«فولكس فاجن».

حذر خبراء صيانة السيارات من ممارسة شائعة ومتكررة يقوم بها العديد من السائقين أثناء مناورات وقوف السيارات، وتتعلق بتغيير وضعية الفتيس الأوتوماتيكي من وضع الرجوع للخلف إلى وضع القيادة الأمامية قبل توقف السيارة تمامًا عن الحركة.

تعتبر مشاريع تعديل السيارات وبنائها بصورة شخصية واحدة من أكثر المساحات إبداعًا في عالم المحركات، حيث يتجاوز الهواة والمهندسون الحدود التقليدية دون الاكتراث بالانطباعات السائدة.

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