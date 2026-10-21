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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا وهيونداي في الصدارة.. أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسعودية 2026

أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2026
أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2026
عزة عاطف

يشهد سوق السيارات في المملكة العربية السعودية منافسة محتدمة وحراكًا واسعًا يعكس تنوع تفضيلات المستهلكين بين الاعتمادية اليابانية والعملية الكورية، إلى جانب الصعود المتسارع للعلامات الصينية. 

وتتصدر شركتا «تويوتا» و«هيونداي» المشهد بفارق واضح عن بقية المنافسين من حيث حجم المبيعات الإجمالية والانتشار الواسع في السوق.

هيمنة يابانية وكورية على القمة

تواصل «تويوتا» احتفاظها بالمركز الأول كأكثر علامة تجارية مبيعًا في المملكة، مدعومة بقاعدة صلبة من سيارات السيدان الاقتصادية والعائلية ومركبات الدفع الرباعي التي تلبي احتياجات الأفراد والقطاعات الحكومية والشركات على حد سواء. 

وفي السياق ذاته، تثبت «هيونداي» حضورها القوي بمبيعات ضخمة تنافسية، مستفيدة من شعبية طرازاتها الاقتصادية والعملية التي تلائم المتطلبات اليومية للقيادة داخل المدن وخارجها.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا في السوق السعودي

وفقًا لبيانات وتقارير قطاع السيارات، جاءت أبرز الشركات الأكثر مبيعًا في السوق السعودي خلال الفترة الحالية على النحو التالي:

  • تويوتا: في الصدارة المطلقة بمبيعات تجاوزت 89 ألف سيارة في النصف الأول من العام، متصدرة بفارق واضح بفضل طرازات بارزة مثل «تويوتا كامري» التي سجلت وحدها نحو 19,466 سيارة، إلى جانب «كورولا»، «يارس»، و«هايلكس».
  • هيونداي: في المركز الثاني بقوة مبيعات تجاوزت 45 ألف سيارة، وتصدرت طرازات مثل «هيونداي أكسنت» و«إلنترا» قائمة المبيعات بفضل كفاءتها الاقتصادية العالية.
  • كيا: في المركز الثالث بحضور قوي ومبيعات تجاوزت 24 ألف سيارة، وتعتبر سيارة «كيا بيجاس» من أبرز طرازاتها طلبا.
  • إيسوزو: في المركز الرابع كأبرز صانع لسيارات البيك أب والمركبات التجارية بفضل طراز «ديماكس» العملي.
  • نيسان: في المركز الخامس، مع استقرار ملحوظ في مبيعات طرازاتها الشهيرة مثل «نيسان باترول» و«صني».
  • فورد: في المركز السادس، وتتصدر «فورد تورس» مبيعاتها ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم الفاخرة.
  • سوزوكي: في المركز السابع، وتلعب طرازاتها مثل «سوزوكي ديزاير» دورًا رئيسيًا في قطاع السيارات الاقتصادية الصغيرة.
  • جريت وول، جيتور، وشانجان: تحتل المراكز من الثامن إلى العاشر، مما يعكس القبول المتصاعد للسيارات الصينية الحديثة في السوق السعودي بفضل التقنيات والأسعار التنافسية.

العوامل المؤثرة في تفضيلات المستهلك السعودي

تتحكم عدة معايير رئيسية في اختيار السائق السعودي للسيارة الأكثر ملاءمة، وفي مقدمتها قيمة إعادة البيع التي تضمنها علامات مثل تويوتا وهيونداي، إلى جانب كفاءة استهلاك الوقود التي أصبحت أولوية قصوى مع توجه المستهلكين نحو المحركات الهجينة والاقتصادية، فضلاً عن توفر شبكة صيانة واسعة وقطع غيار أصلية في جميع مناطق المملكة.

أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2026
أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2026 مبيعات تويوتا وهيونداي السيارات السعودي السيارات

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