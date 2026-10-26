خبير عسكري: مصر مش رايحة السعودية عشان تحارب.. وتحركنا العسكري دفاعي بحت

علق اللواء أركان حرب أسامة كبير المستشار بكلية القادة والأركان، على موافقة البرلمان على تفويض الرئيس السيسي بإرسال قوات دفاعية للملكة العربية السعودية.



وقال أسامة كبير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" التحرك العسكري المصري لدعم المملكة العربية السعودية دفاعي بحت".

وتابع أسامة كبير:" مصر مش رايحة السعودية عشان تحارب لكنها رايحة عشان تحمي أمن وسيادة المملكة العربية السعودية ".



واكمل أسامة كبير:" التهديد الذي تتعرض له السعودية يتمثل في هجمات بالمسيرات والصواريخ الباليستية من الحوثيين وعملية الدفاع ستكون أنظمة دفاع جوي وخبراء عسكريين مصريين ".

وواصل أسامة كبير:" سيكون هناك تنسيق استخباراتي وأمني بين مصر والسعودية لحفظ أمن السعودية ".

