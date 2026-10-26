خبير إستراتيجي: تفويض مجلس النواب للرئيس السيسي لدعم السعودية خطوة استباقية

قال اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن تفويض مجلس النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم السعودية هو شق دفاعي متى احتاجت المملكة لذلك، موضحًا أن الخطوة الأولى تتمثل في التنسيق مع السعودية بشأن نوع القوات وحجمها والفترة التي ستكون موجودة فيها في السعودية، ولن يتم إعلان أي تفاصيل إلا بعد التنسيق مع المملكة.بشأن نوع القوات وحجمها والفترة التي ستكون موجودة فيها في السعودية، ولن يتم إعلان أي تفاصيل إلا بعد التنسيق مع المملكة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السعودية تواجه ما يهدد أمنها من صواريخ وطائرات بدون طيار، ولديها القدرة حتى الآن على الصد، وتصد بنسب كويسة، إلا أنه في حال اشتعال المنطقة بالكامل وزيادة الضربات ضد السعودية، فمن المحتمل أن تطلب المملكة الدعم من مصر.

وأشار إلى أن مصر تجهز الشكل الدستوري والقانوني لحين الاحتياج، مؤكدًا أن قرار مجلس النواب اليوم بتفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية هو خطوة استباقية لحين طلب المملكة الدعم من مصر.

وأوضح الحلبي أن مجلس الدفاع الوطني قال نقطتين، هما دعم السعودية والاستمرار في جهود الوساطة الإقليمية لخفض التصعيد لإنهاء الحرب، لافتًا إلى أن مصر تسير في مسارين؛ الأول خفض التصعيد بالتنسيق مع دول الإقليم، والثاني دعم المملكة العربية السعودية في شكل دفاعي.

دعم السعودية

وأكد مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن دعم السعودية هو شكل دفاعي بحت واضح تمامًا، وتم التأكيد عليه أكثر من مرة من الرئيس السيسي.