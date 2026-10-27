بابا الفاتيكان يستأنف نشاطه تدريجيًا ويستعد لرحلته الرسولية إلى أمريكا اللاتينية

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي تحسن الحالة الصحية للبابا لاون الرابع عشر، بعد أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية في مستشفى جيميلي، مؤكدة أن الفحوصات الطبية أظهرت أن المرض كان موضعيًا، ولا يستدعي الخضوع لعلاجات إضافية للأورام.

وأوضحت دار الصحافة، أن البابا استأنف نشاطاته تدريجيًا منذ عودته إلى الفاتيكان، مع الالتزام بالتوصيات الطبية وتخصيص الوقت الكافي للراحة.

من جانبه، أكد طبيبه الشخصي، الدكتور لويجي كاربوني، أن الحالة السريرية للبابا إيجابية، وأن نتائج الفحوصات لا تُظهر أي موانع تحول دون قيامه برحلته الرسولية المقبلة إلى أمريكا اللاتينية.

وبناءً على ذلك، تقررت إقامة الزيارة الرسولية إلى كل من أوروجواي والأرجنتين وبيرو، خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر 2026، وفقًا للبرنامج المعلن سابقًا.

وأعرب البابا لاون الرابع عشر عن امتنانه العميق للصلوات والمشاعر الودية التي تلقاها من مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا سعادته بالعودة إلى القارة التي شهدت محطات مهمة في حياته، ومعربًا عن أمله في أن تمثل الرحلة فرصة لتعزيز الشركة الأخوية وتجديد الالتزام بإعلان الإنجيل بفرح.