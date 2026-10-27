وزير التعليم العالي السابق: منتدى مصر كان رحلة شيقة وبانورما لإنجازات الدولة

أكد حسين خالد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن مشكلة التعليم في مصر تتلخص في عدة أمور أولها وأهمها فهم شخصية الطالب.



وتابع حسين خالد وزير التعاليم العالي والبحث العلمي السابق، في لقاء عبر قناة إكسترا نيوز، أن نريد تحليل شخصية الطالب وننمي ما لديه وهذا الأمر يتم في التعليم الاساسي في المدرسة.

وأشار حسين خالد وزير التعاليم العالي والبحث العلمي السابق، إلى أن هذا الأمر مركب ويحتاج تضافر كل الجهود.

وأكمل حسين خالد وزير التعاليم العالي والبحث العلمي السابق، أن منتدى مصر كان رحلة شيقة تم عرضه فيه بانورما انجازات الدولة المصرية.