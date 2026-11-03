موعد الإعلان عن تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي للزمالك | خاص

كشف مصدر مقرب من حسام الزناتي، لموقع «صدى البلد»، عن تطورات جديدة بشأن ملف توليه منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، في ظل استمرار الغموض حول الإعلان الرسمي عن حسم هذا الملف، رغم الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيل جون إدوارد عن منصبه.

ولم يعلن نادي الزمالك حتى الآن تعيين حسام الزناتي مديرًا رياضيًا للفريق بشكل رسمي، وسط تقارير أشارت إلى أن تأخر الإعلان يعود إلى عدم تقديم جون إدوارد استقالته رسميًا، وتمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي، والتي تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، قبل إتمام إجراءات رحيله.

مصدر الزناتي ينفي وجود أزمة بسبب جون إدوارد

وفي تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، نفى مصدر مقرب من حسام الزناتي أن يكون تأخر الإعلان الرسمي عن توليه المنصب مرتبطًا بأزمة مع جون إدوارد، مؤكدًا أن الأمر يقتصر على بعض الإجراءات البسيطة التي تسبق الإعلان عن القرار.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك تعيين حسام الزناتي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حسم مجلس الإدارة موقفه بشأن هذا الملف، وجرى الاتفاق على التفاصيل الخاصة بتوليه المسؤولية.

وبدأ الزناتي بالفعل في تشكيل فريق العمل المعاون له داخل النادي، على أن يبدأ مهامه رسميًا عقب الإعلان عن تعيينه، ضمن خطة إدارة الزمالك لإعادة تنظيم العمل داخل قطاع كرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية مناقشات داخل مجلس إدارة الزمالك لاختيار المدير الرياضي الجديد، قبل الاستقرار على حسام الزناتي والتوافق على تفاصيل المهمة.

وسبق للزناتي شغل منصب نائب المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي، قبل استقالته من منصبه تمهيدًا لتولي المسؤولية داخل القلعة البيضاء.