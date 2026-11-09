مفاجأة بشأن حسام الزناتي وموقفه من تولي منصب جديد في الزمالك

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن نادي الزمالك يدرس تعيين حسام الزناتي بمسمى وظيفي جديد، مثل رئيس قطاع كرة القدم، لحين إنهاء التعاقد مع جون إدوارد رسميًا.

وأوضحت أن إدوارد لم يوقع حتى الآن على أي تسوية رسمية مع النادي، رغم الإعلان عن رحيله، ما يجعله قانونيًا لا يزال المدير الرياضي للزمالك.

وأضافت أن الخلاف يدور حول مستحقات مالية يطالب بها إدوارد، تشمل 40 ألف دولار وقرابة 50 مليون جنيه، إلى جانب الشرط الجزائي البالغ 300 ألف دولار، مشيرة إلى اقتراب جلسة تجمع الطرفين لحسم الملف بالتراضي.