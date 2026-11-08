الزمالك يوثق تاريخه العريق في ألبوم رقمي جديد عبر تطبيق «زملكاوي»

أعلن نادي الزمالك عن إطلاق أول ألبوم رقمي في تاريخه، من خلال تطبيق «زملكاوي»، في خطوة تستهدف توثيق المسيرة التاريخية للنادي الأبيض، واستعراض أبرز محطاته وإنجازاته منذ تأسيسه عام 1911.

الزمالك يوثق تاريخه العريق في ألبوم رقمي جديد

ويأتي المشروع الجديد ليقدم لجماهير الزمالك محتوى رقميًا يوثق تاريخ النادي على مدار أكثر من قرن، من خلال تسليط الضوء على أساطيره ونجومه ورموزه الذين تركوا بصمات بارزة في مختلف الأجيال.

ويتضمن الألبوم الرقمي توثيقًا لأهم الإنجازات والبطولات التي حققتها فرق النادي، إلى جانب استعراض الشخصيات التي ساهمت في صناعة تاريخ الزمالك وكتابة أبرز فصول مسيرته الرياضية.

ويسعى النادي من خلال هذه المبادرة إلى الحفاظ على ذاكرته التاريخية وتقديمها للأجيال الجديدة من الجماهير بصورة عصرية، مستفيدًا من التكنولوجيا والمنصات الرقمية في إبراز إرث القلعة البيضاء.

ويُعد إطلاق الألبوم عبر تطبيق «زملكاوي» خطوة جديدة نحو تطوير المحتوى الرقمي للنادي، وإتاحة فرصة أمام الجماهير للتعرف على تاريخ الزمالك ورموزه وأبرز إنجازاته منذ تأسيسه عام 1911.