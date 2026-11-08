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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة تطالب بسرعة الوقوف على تداعيات حادث قطار العياط ومحاسبة المقصرين

النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب
النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب
معتز الخصوصي

أكدت النائبة ولاء الصبان عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، على ضرورة الوقوف على ملابسات وتداعيات حادث قطار العياط ، الذي راح ضحيته عشرات الأبرياء بين متوفين ومصابين، على أن تتم التحقيقات بشفافية ودقة، لبيان المتسبب في الحادث والكشف عن أوجه التقصير ومحاسبة المسؤول عنها، وتابعت قائلة: ""أرواح الأبرياء ليست ترفًا".

وشددت الصبان في بيان لها، أن تلك التحركات العاجلة تمثل واجب وطني تفرضه حرمة الأرواح التي أزهقت فلا بد من كشف الأسباب الحقيقية دون مواربة، وتحديد مواطن الخلل في المنظومة، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي مرة أخرى، مؤكدة على أن المحاسبة الحاسمة لكل من يثبت تقصيره أو إهماله مطلب لا يقبل المساومة، فمن تسبب في إزهاق أرواح الأبرياء يجب أن ينال جزاءه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجيهات القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وسرعة التحقيق في الحادث، ومحاسبة المقصرين هي خطوات ضرورة وحاسمة تشفي غليل أهالي الضحايا والمصابين من ناحية، وتحفظ أرواح الأبرياء في المستقبل.

وثمًنت النائبة ولاء الصبان ، الدور المشرف للمواطنين الذين هرعوا إلى موقع الحادث، وتعاونوا مع الجهات المسؤولة في إنقاذ الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية، في مشهد يجسد معدن المصريين الأصيل وتكاتفهم في أصعب الظروف كما وجهت التحية إلى رجال الإسعاف والحماية المدنية والأطقم الطبية على جهودهم المتواصلة لإنقاذ الضحايا وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

كما نعت ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث القطارين في العياط، الذي لاقوا حتفهم، في فاجعة أدمت قلوب المصريين جميعًا، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.

حادث قطار العياط التحقيقات النائبة ولاء الصبان المحاسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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