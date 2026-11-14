رئيس مياه القناة: انطلاق حملات تطهير مروقات المحطات بأحدث الأساليب العلمية

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، علي بدء انطلاق أعمال تطهير وتعقيم مروقات محطات مياه الشرب " بالسويس، والإسماعيلية، و بورسعيد "، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها في قرار وزارة الصحة، من أجل صحة كل مواطن.

وأكد المهندس أحمد التراس، أن عمليات تطهير وتعقيم مروقات تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل على تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم محطات مياه الشرب " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، بأقليم القناة، لافتا إلى أن العمل يتم طبقا لخطة معتمدة بالتنسيق بين قطاعى المعامل ومياه الشرب، بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات إقليم القناة، وذلك يتم جنباً إلى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات التي تتم بالشبكات.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أنه يتابع بصفة مستمرة جودة مياه الشرب المنتجة من محافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد" عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشدد التراس، علي توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى باعلى مستويات الجودة من خلال خطة الاحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا على رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، بالاضافة إلى المتابعة الميدانية المستمرة علي أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات، وذلك لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل بكامل طاقتها الانتاجية.

وأوضح المهندس أحمد التراس، أن إدارة التوعية بمحافظات القناة الثلاث تنفذ حملة ميدانية موسعة بهدف قياس رضا المواطنين وتعزيز الوعي بالخدمات التي تقدمها الشركة، حول كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، ومدى الاستجابة للشكاوى والبلاغات، ورصد المقترحات والملاحظات التي تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز من تطبيق منظومة التحسين المستمر ورفع معدلات رضا العملاء.