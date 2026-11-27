تأهل منتخب مصر الأول للرجال لربع نهائي بطولة كأس العالم الثانية لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات التي تستضيفها مصر بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري.
جاء تأهل منتخبنا الوطني عقب فوزه على نظيره البرازيلي بنتيجة 12/13 في مباراتهما القوية في الدور ثمن النهائي.
ويلتقي منتخبنا بنظيره الكندي في الدور ربع النهائي في الثانية عشر والربع ظهر الغد .
يشارك في النسخة الثانية من مونديال كرة السلة الكراسي المتحركة 27 منتخبنا للرجال والسيدات، بواقع 18 منتخبا في منافسات الرجال، و8 منتخبات في منافسات السيدات.
ويقود أيمن غنيم منتخب الرجال مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي السبعاوي، بينما يتولى مدحت أبو زيد القيادة الفنية لمنتخب السيدات، ويعاونه أحمد فاروق.
ويعد كأس العالم لكرة السلة للكراسي المتحركة حدثت عالميا هاما، حيث يجمع نخبة المنتخبات المشاركة في اللعبة.
وتتطلع المنتخبات المصرية إلى استغلال عاملي الأرض والجماهير وتقديم مستويات قوية خلال المنافسات، من أجل تحقيق نتائج مميزة في البطولة العالمية التي تستضيفها مصر.