تأهل الثنائي المصري كريم غمري ومحمد نصر إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للجولف كروكيه، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة 80 لاعبًا ولاعبة يمثلون 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ونجح كريم غمري في حجز مقعده بالمربع الذهبي، بعدما حقق الفوز على فليكس ويبي، بطل نيوزيلندا، بنتيجة 3-0، بواقع 7-3 و7-6 و7-2.

كما تأهل محمد نصر إلى الدور ذاته، عقب فوزه على مواطنه هامي عربان بنتيجة 3-1، في مباراة قوية انتهت أشواطها بنتائج 6-7 و7-6 و7-5 و7-6.

وتقام غدا السبت منافسات الدور نصف النهائي، حيث يلتقي كريم غمري مع الامريكى ماتيو إيسيك، فيما يواجه محمد نصر نظيره الأمريكي توم بالدنج، في صراع على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب عدد من الأندية المصرية، وهي الجزيرة والزمالك والصيد وهليوبوليس الشروق وهليوبوليس بمقره الرئيسي، والزهور ومدينة نصر والشمس، في إطار التعاون بين الأندية المصرية لاستضافة هذا الحدث العالمي.

