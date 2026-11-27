وجّه اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين بمختلف مراكز المحافظة، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد مركز قوص، تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، تنفيذ أعمال نظافة وتجميل أسفل محيط محور الشهيد باسم فكري بطريق قوص الحراجية، استهدفت إزالة المخلفات والأتربة المتراكمة وتحسين المظهر العام للطريق.

وأسفرت أعمال الحملة، عن رفع 24 طنًا من المخلفات والأتربة، التي تراكمت أسفل البلدورات وعلى امتداد الطريق، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحد من المظاهر العشوائية التى تؤثر على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تضمنت الأعمال غرس الأشجار على جانبي الطريق والجزر الوسطى، إلى جانب تنفيذ أعمال دهانات للبلدورات والأرصفة، بما يضفي مظهرًا جماليًا متناسقًا على الطريق ويعزز جهود التجميل والتطوير.

وشملت الأعمال كذلك متابعة ري الأشجار المزروعة والاهتمام بأعمال الرعاية الدورية لها، لضمان استدامتها والحفاظ على المساحات الخضراء، في إطار جهود المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.



