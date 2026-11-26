أجرى الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، جولة تفقدية بمستشفى المعبر الجامعي، لمتابعة أعمال تطوير وتجديد وتوسعة وحدة الحضانات، والوقوف على معدلات تنفيذ الأعمال ومستوى التجهيزات الطبية والفنية الجاري توفيرها، بما يعزز قدرة الوحدة على استيعاب الحالات وتقديم رعاية طبية متخصصة وفق أحدث المعايير والإمكانات المتاحة، فى إطار خطة جامعة قنا لتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد زين العابدين، مدير مستشفى المعبر الجامعي، وعدد من قيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية، وهيئة التمريض والعاملين بالوحدة.

وتشمل أعمال التطوير تحديث البنية التحتية للوحدة، ورفع كفاءة التجهيزات والمرافق، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة والإمكانات اللازمة لتقديم مستويات متقدمة من الرعاية الصحية للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، إلى جانب إضافة 8 حضانات جديدة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للوحدة إلى 33 حضانة، مقارنة بـ25 حضانة حاليا، بما يسهم في زيادة القدرة على استقبال الحالات، وتحسين كفاءة تقديم الخدمة الطبية، وتلبية احتياجات الأطفال الذين تتطلب حالتهم رعاية خاصة ومتابعة طبية دقيقة.



وأوضح عكاوى، بأن أعمال التطوير تأتى في إطار توجه الجامعة نحو دعم التخصصات الطبية الدقيقة، وتعزيز جاهزية المستشفيات الجامعية للتعامل مع الحالات الحرجة، من خلال التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتحديث التجهيزات الطبية، وتهيئة بيئة علاجية متكاملة تواكب متطلبات الرعاية الصحية لحديثي الولادة والأطفال المبتسرين.

وأكد رئيس جامعة قنا، أن تطوير وحدة الحضانات يمثل أولوية في خطة الجامعة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير أحدث التجهيزات الطبية وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدة، بما يعزز قدرتها على استقبال الحالات وتقديم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى مستويات الجودة، مشيدا بجهود الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية.