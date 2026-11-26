أعلن النادي الأهلي توفير 4 سيارات إسعاف في مقره بالجزيرة وفروعه بمدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، للتبرع بالدم لصالح المصابين في حادث الطريق الدائري.

الأهلي يجهز 4 سيارات إسعاف للتبرع بالدم لمصابي حادث الطريق الدائري

وجاءت هذه الخطوة بناءً على الاتصال الذي جرى بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، حيث تقرر توفير سيارات الإسعاف لاستقبال المتبرعين والمساهمة في توفير احتياجات المصابين من الدم.

وفي السياق ذاته، قام خالد مرسي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بإنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة لاستقبال سيارات الإسعاف، بالتنسيق مع المسؤولين التنفيذيين بوزارة الصحة ومديري فروع النادي.

ومن المقرر أن تتواجد سيارات الإسعاف في مقرات وفروع الأهلي بداية من الساعة العاشرة صباح غد الجمعة، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء النادي وجماهيره للمشاركة في حملة التبرع بالدم ومساندة المصابين في الحادث.