أعلن محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي تنفيذ الأجهزة التنفيذية حملات نظافة مكبرة بمركز قوص، أسفرت عن رفع 24 طنًا من المخلفات وتجميل محيط محور الشهيد باسم فكري، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الجمعة، أن الحملات نُفذت تحت إشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس مركز قوص، وتضمنت، إلى جانب رفع المخلفات، غرس الأشجار على جانبي محور الشهيد باسم فكري والجزر الوسطى، ودهان البلدورات والأرصفة، ومتابعة أعمال ري الأشجار المزروعة ورعايتها، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للطريق ورفع كفاءته.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق والميادين بمختلف مراكز المحافظة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.