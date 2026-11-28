أكدت شبكة إن بي سي سحب إعلان مثير للجدل مناهض لإسرائيل من بثها، بعدما أثار موجة انتقادات خلال عطلة عيد الشكر، وفقًا لما أفادت به شبكة فوكس نيوز.

إعلان مناهض لإسرائيل يثير الجدل في أمريكا

وخلال عرض خاص من برنامج ساترداي نايت لايف، بطابع عيد الشكر، مساء الأربعاء، بثت الشبكة إعلانًا يظهر فتاة تجمع الأموال لشراء دراجة بقيمة 400 دولار، قبل أن يقارن المشهد بفتاة فلسطينية مبتورة الساق، تقف على عكازين أمام كومة من الأنقاض.

وقال الراوي في الإعلان، أثناء عرض صورة الطفلة الفلسطينية المصابة في غزة، إن الحكومة الأمريكية ترسل كل 3 ثوانٍ 400 دولار من أموال دافعي الضرائب إلى إسرائيل من أجل القيام بذلك.

ويوجه الإعلان، الذي تبلغ مدته 30 ثانية وتموله منظمة معهد فهم الشرق الأوسط، عبر مشروعها السياسي، المشاهدين إلى موقع إلكتروني يحمل اسم No More For Israel، ينتقد ما يصفه الموقع بأنه هبات أمريكية من الأسلحة لإسرائيل، ويتهم الإحتلال بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كما يحث الموقع الأمريكيين على الضغط على المشرعين لمعارضة أي صفقة أسلحة مع إسرائيل.

وانتقدت جماعات يهودية ومؤيدون لإسرائيل الإعلان، واعتبروه معاديًا للسامية، مشيرين إلى أنه لم يتطرق إلى أن الصراع المستمر في غزة بدأ طوفان الأقصي 7 أكتوبر 2023.

وكتب الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، تيد دويتش، عبر منصة إكس، زاعما أن إن بي سي تقاضت أموالًا لتقول لملايين الأمريكيين إن دعمهم لإسرائيل مسؤول عن إصابة طفل فلسطيني إصابة مروعة.

وأضاف أن الإعلان تجاهل هجوم في 7 أكتوبر، ما أدى إلى عواقب مروعة على الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة على حد سواء.

وأشار إلى إمكانية مناقشة السياسة الأمريكية والمساعدات المقدمة إلى إسرائيل، لكنه شدد على أن تبرير بث الإعلان بأنه إعلان مدفوع لا ينبغي أن يكون نهاية النقاش، مضيفًا أن الشبكات التلفزيونية تقرر يوميًا ما الذي ستبثه وما الذي سترفض بثه، وأن إن بي سي اختارت قبول الأموال وبث الإعلان.

وطالب دويتش الشبكة بتوضيح الأسباب التي دفعتها إلى بث إعلان بهذا القدر من الانحياز والتلاعب، وكيف اجتاز معاييرها الخاصة بالمحتوى المسموح عرضه، مشيرًا إلى أن الأمريكيين يستحقون معرفة تلك المعايير إذا كان الإعلان يتوافق معها.

ووصف المجلس الإسرائيلي الأمريكي الإعلان بأنه مثال واضح على ما سماه افتراءً معاديًا للسامية يستهدف إنكار حق الدولة اليهودية في الدفاع عن نفسها أمام الإرهابيين والقتلة، علي حد زعمهم.

وقال المجلس، في بيان لـ فوكس نيوز ديجيتال، إن الكلمات والصور لها عواقب، إذ يمكنها تطبيع الكراهية المعادية للسامية، وتشجيع البعض على التصرف بناءً عليها، وتعريض حياة الأبرياء للخطر.

ودعا المجلس شبكة إن بي سي إلى توضيح كيفية توافق الإعلان مع معاييرها، وضمان عدم بثه مرة أخرى.

كما انتقد الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير، جوناثان جرينبلات، قرار إن بي سي بث الإعلان، وكتب أن بث إعلان يشوه الدولة اليهودية بشكل صارخ، ويتضمن ادعاءات كاذبة بشأن استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، في وقت الذروة عشية عطلة عائلية، ليس مجرد تصرف غير حساس، بل أمر لا يمكن الدفاع عنه.