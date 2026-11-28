دخلت السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس كيرسارج" مرحلة متقدمة من التأهيل القتالي، بعد سلسلة مناورات مكثفة أجرتها خلال نوفمبر الجاري، بهدف التأكد من جاهزيتها الكاملة للانتشار في مناطق التوتر ومواجهة مختلف التهديدات البحرية والجوية.

مناورات متكاملة ضمن سرب برمائي

جاءت التدريبات ضمن تشكيل برمائي ضم إلى جانب "كيرسارج" كلًا من سفينة النقل البرمائي "يو إس إس أرلينجتون" وسفينة الإنزال "يو إس إس تورتوجا"، حيث نُفذت سيناريوهات تحاكي ظروف القتال الحقيقي.

وبحسب ما نقلته مجلة "فوربس" عن البحرية الأمريكية، تضمنت المناورات إطلاق ذخيرة حية، واختبار منظومات الدفاع ضد الصواريخ المضادة للسفن والطوربيدات، إضافة إلى تدريبات خاصة للتعامل مع هجمات الطائرات دون طيار.

كما شملت الاختبارات تقييم عمليات الإقلاع والهبوط على سطح الطيران، وتشغيل حوض الإنزال الداخلي، وفحص كفاءة رافعات التخزين والمنظومات اللوجستية المساندة، للتأكد من قدرة الطاقم على العمل بكفاءة تحت الضغط وفي بيئات معادية.

المسيّرات.. التهديد الأبرز في التدريبات

واحتل ملف التصدي للطائرات المسيّرة موقعًا متقدمًا في أجندة التدريبات، في ظل تصاعد قلق البحرية الأمريكية من تنامي خطر الأنظمة الجوية غير المأهولة على القطع البحرية.

وتابع الأدميرال كريغ سيكولا، قائد مجموعة الضربات الاستكشافية الثانية، مجريات التدريب ميدانيًا، ووقف على أداء الطاقم ومدى استجابته للسيناريوهات المفترضة.

وتُعنى هذه المجموعة بدعم العمليات البرمائية ونشر القوات الاستكشافية من مشاة البحرية، انطلاقًا من الساحل الشرقي للولايات المتحدة باتجاه مناطق عدة، من بينها الشرق الأوسط.

أسطول تحت الضغط.. وتمديد الانتشار في الشرق الأوسط

وتتزامن استعدادات "كيرسارج" مع مرحلة ضغط عملياتي غير مسبوق على البحرية الأمريكية، بسبب استمرار الانتشار البحري والعمليات العسكرية في الشرق الأوسط، ما يفرض رفع مستويات الجاهزية ويضاعف الأعباء على السفن والأطقم.

وفي هذا السياق، تم تمديد فترات انتشار عدد من القطع البحرية، حيث أُخطرت عائلات بحارة حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" بأن مهمتها قد تمتد لعام كامل على الأقل، بينما من المرجح أن تبقى حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت" في البحر لما لا يقل عن سبعة أشهر.

ماذا تمثل "كيرسارج"؟

وتنتمي "كيرسارج" إلى فئة "واسب" من السفن الهجومية البرمائية، وهي مصممة لنقل قوات مشاة البحرية وإنزالها في مناطق العمليات، كما تمتلك سطح طيران قادرا على تشغيل تشكيلة واسعة من المروحيات والطائرات المقاتلة، ما يجعلها منصة متكاملة للعمليات البرمائية والجوية.