أفاد المعهد الأوغندى لأبحاث الفيروسات بأن أوغندا بدأت تجارب على لقاح تجريبي مضاد لفيروس "إيبولا"، وذلك في مسعى لاحتواء التفشي الأخير الذي انطلق من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يتوفر حاليا أي لقاح أو علاج للسلالة المعروفة باسم "بونديبوجيو" والتي تسببت في وفاة أكثر من 5700 شخص منذ شهر مايو من أصل 11 ألف إصابة مسجلة.

وذكر موقع "360 أفريقيا"، اليوم /السبت/ - أن معظم الضحايا يتركزون في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما لم تسجل أوغندا سوى نحو 20 إصابة وحالتي وفاة، رغم الحدود الطويلة والمفتوحة بين البلدين. وقد أُعلن عن انتهاء تفشي الوباء في أوغندا خلال شهر أغسطس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنه من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل تجارب على لقاحين تجريبيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد بؤرة تفشي الوباء. وتستهدف هذه التجارب، بشكل أساسي، الأشخاص الذين خالطوا المصابين، وكذلك الأفراد الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

وفي هذا السياق، بادرت أوغندا المجاورة بالإعلان عن إجراء تجارب على لقاح طورته مجموعة "موديرنا"والذي يعتمد على تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" - وهي التقنية ذاتها التي استخدمت في اللقاحات ضد فيروس كورونا (كوفيد).

وفي بيان صادر عنه، وصف المعهد الأوغندي لأبحاث الفيروسات هذه الخطوة بأنها "أول تجربة من المرحلة الأولى تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال في أفريقيا".

ومن الناحية العملية، تشمل التجربة 224 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة، تتراوح أعمارهم بين عام واحد و65 عاما، وذلك بهدف تقييم قدرة اللقاح على تحفيز الاستجابة المناعية.

أما اللقاح الآخر، المقرر اختباره يوم الاثنين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد طوره "معهد سيروم" الهندي بالتعاون مع جامعة أكسفورد (وهو لقاح يعتمد على ناقل فيروسي من نوع "ChAdOx1").