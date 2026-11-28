ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.7 درجة على مقياس ريختر منطقة يليزوفو في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا، اليوم "السبت"، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في تطور أعاد تسليط الضوء على النشاط الزلزالي الملحوظ الذي تشهده منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وأفادت البيانات الأولية بأن الزلزال وقع على مسافة نحو 62 كيلومترًا شمال غرب مدينة يليزوفو، وعلى عمق يقدر بنحو 188.4 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وهو ما يجعله من الزلازل العميقة نسبيًا، التي تختلف طبيعة تأثيراتها على سطح الأرض عن الهزات التي تحدث بالقرب من القشرة الأرضية.

وذكرت قناة الغد، نقلًا عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 6.7 درجة، فيما أشارت بيانات الرصد الزلزالي المتداولة إلى أن الهزة وقعت بالقرب من الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

كامتشاتكا.. منطقة نشطة زلزاليًا

وتقع منطقة كامتشاتكا ضمن واحدة من أكثر المناطق نشاطًا من الناحية الجيولوجية في العالم، نظرًا لوجودها بالقرب من نطاق التقاء الصفائح التكتونية، حيث تنغمس صفيحة المحيط الهادئ أسفل صفيحة أمريكا الشمالية، وهي حركة جيولوجية تؤدي إلى تكرار الزلازل والنشاط البركاني بالمنطقة.

وتُعد شبه جزيرة كامتشاتكا جزءًا من نطاق المحيط الهادئ المعروف باسم «حزام النار»، الذي يمتد على طول سواحل المحيط ويشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.

وحتى وقت إعداد التقرير، لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، كما لم تتضح التداعيات المحتملة للهزة على المناطق السكنية القريبة.

وتظل بيانات الزلازل الأولية قابلة للتحديث والمراجعة من جانب الجهات المختصة، سواء فيما يتعلق بدرجة القوة أو العمق والموقع الدقيق للهزة.