كشف أحمد الموسوي، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ومستشار وزير الشباب والرياضة العراقي، تفاصيل التحركات العراقية لاستضافة بطولة كأس السوبر المصري، مؤكدًا ترحيب الاتحاد العراقي ووزارة الشباب والرياضة بالمقترح، والاستعداد لبدء المخاطبات الرسمية مع الجانب المصري لحسم الجوانب التنظيمية والفنية واللوجستية.

بطولة كأس السوبر المصري

وقال الموسوي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "العلاقات العراقية المصرية لها تاريخ طويل جدًا، وهناك أهداف مشتركة بين البلدين، ومصر طالما وقفت مع العراق في مواقف تاريخية، وكذلك العراق بالنسبة لمصر، ومن واجب كل عراقي وكل عربي أن يقف بجانب شقيقه".

وأضاف: "عندما نتحدث عن الحضارة والتاريخ والحاضر والمستقبل، فلا بد أن يكون هناك خط واحد وأهداف مشتركة بين العراق ومصر، ومن هذا المنطلق تحدثنا مع الوزير، وأكد لنا رغبة أشقائنا في العراق في استضافة كأس السوبر المصري، بصفتي مستشارًا لوزير الشباب والرياضة".

وتابع: "الاتحاد العراقي لكرة القدم رحب بالمبادرة، وكان سباقًا في تقديم بعض المقترحات إلى وزارة الشباب والرياضة، كما أبدى وزير الشباب والرياضة العراقي ترحيبه بالفكرة، وطرحها على الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة المصري، الذي رحب بدوره بهذا المقترح".

وأوضح: "خلال هذا الأسبوع، وتحديدًا مع مطلع الأسبوع، ستكون هناك مخاطبات رسمية بين الاتحادين العراقي والمصري من أجل الاتفاق على الأمور الفنية واللوجستية والإدارية، وكل التفاصيل المتعلقة باستضافة العراق لكأس السوبر المصري".

واستطرد: "النظام الذي اطلعنا عليه يتضمن إقامة 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف النهائي، الأهلي أمام بيراميدز، والزمالك أمام سيراميكا، بمشاركة 4 فرق مصرية، والاتحاد العراقي ووزارة الشباب والرياضة جاهزان تمامًا لاستضافة المباريات الثلاث".

واستكمل: "سنبدأ المخاطبات الرسمية مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ونتعرف على التفاصيل والمتطلبات، ثم تخاطب وزارة الشباب والرياضة العراقية نظيرتها المصرية، من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بالبطولة".

وتحدث الموسوي عن الترتيبات الخاصة بالجماهير، قائلًا: "الأمر لا يتعلق بالفرق الأربعة المشاركة فقط، ولكن هناك جماهير مصرية ترغب في حضور البطولة، سواء من مصر أو من الجاليات المصرية الموجودة في الدول الخليجية والمنطقة المحيطة بالعراق، ولذلك يجب توفير التسهيلات اللازمة لهم".

وأضاف: "هناك تنسيق مطلوب بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ووزارة النقل والمواصلات، إلى جانب المؤسسات المعنية، لتوفير كل الجوانب اللوجستية حتى تظهر البطولة بصورة مثالية".

وعن العرض المالي والرعاة، قال: "بدأنا التواصل مع بعض الشركات منذ ظهور خبر استضافة العراق للبطولة في وسائل الإعلام، وهناك شركات خاطبت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد العراقي من أجل تنظيم حفل وتوفير المستلزمات المالية، لكن هذه التفاصيل لا تزال في إطار المباحثات، ومن الأفضل أن تظل في الغرف المغلقة خلال الوقت الحالي".