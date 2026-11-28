كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل تعثر انضمام التونسي وسيم حمدي، المعد البدني بنادي مسار، إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة سامي قمصان، رغم اعتماد ترشيحه والإعلان عن تعيينه.

انضمام التونسي وسيم حمدي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "سامي قمصان، المدير الفني للأهلي، رشح التونسي وسيم حمدي، المعد البدني بنادي مسار، للانضمام إلى الجهاز الفني، وتم اعتماد الترشيح".

وأضاف: "الأهلي أعلن تعيين وسيم حمدي قبل بدء التفاوض مع المعد البدني وناديه مسار بشأن انضمامه إلى الجهاز الفني".

وتابع: "وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، أجرى اتصالًا بوسيم حمدي عقب إحدى مباريات مسار في دوري المحترفين، وطلب منه الانضمام إلى الجهاز الفني للفريق".

وأوضح: "وائل جمعة أكد لوسيم حمدي أن العرض يتضمن وضع شرط في العقد يتيح له الحصول على راتبه حتى نهاية الموسم، حال رحيله عن الجهاز الفني المؤقت بعد تعيين جهاز فني أجنبي".

وأشار إلى أن "وسيم حمدي طلب مهلة لعدة ساعات للتفكير في العرض، خاصة أنه كان يشعر بالإرهاق عقب خروجه من مباراة فريقه مسار أمام مالية كفر الزيات".

واختتم: "وسيم عرض الأمر سريعًا على إدارة نادي مسار، وأكد أن رغبته الأولى هي الاستمرار في تجربته مع النادي، وتم الاتفاق على بقائه، ليعتذر عن العمل في الأهلي بعد العرض بنحو ساعة ويقرر مواصلة مشواره مع مسار".