أصدرت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في دورته الثالثة بيانًا رسميًا، أعلنت فيه إلغاء حفل الختام المقرر إقامته غداً، والاكتفاء بفعاليات إعلان وتوزيع الجوائز فقط، تضامناً مع ضحايا حادث حريق الطريق الدائري.

وقال مدير المهرجان، سيد عبد الخالق، إن الإدارة قررت منذ اللحظة الأولى لوقوع الحادث إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية وإعلان تضامنها الكامل مع الضحايا، مع الحفاظ على انتظام الجدول الأساسي للمهرجان واستمرار الفعاليات المعنية بدعم البيئة

وبسبب إلغاء حفل الختام الذي كان مقررا فيه تكريم الفنانة جميلة عوض اكتفت الفنانة بإرسال كلمة مصورة بسبب حالة الحداد.