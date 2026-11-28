تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، معدلات مشروع إحلال وتجديد مستشفى ناصر العام بمحافظة بني سويف، وذلك خلال جولته بالمحافظة لمتابعة سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي مستهل جولته بالمستشفى، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء وتطوير وتجديد المستشفيات والمنشآت الصحية، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وخلال التفقد، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حول جهود تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي بمحافظة بني سويف، حيث أوضح أن إجمالي عدد الأسرة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والهيئات والجهات التابعة لها بالمحافظة يبلغ نحو 1214 سريرًا موزعة على 12 مستشفى، إلى جانب العمل على الانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات أخرى.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعًا صحيًا بالمحافظة منذ عام 2014 وحتى الآن.

وفي سياق متصل، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن المشروعات القومية الجاري الانتهاء منها بالمحافظة تشمل مستشفيات (ناصر العام وببا وسمسطا)، بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 683 سريرًا، تتوزع بواقع 450 سرير إقامة، و160 سرير رعاية مركزة، و73 حضانة، إلى جانب 115 ماكينة للغسيل الكلوي، و16 غرفة عمليات.

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار أبرز المشروعات المقترح إدراجها بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028، والتي تتضمن 6 مشروعات تشمل؛ استكمال المرحلة الثالثة بمستشفى بني سويف التخصصي، وإنشاء مستشفى الفشن المركزي، وتوسعة وتجهيز مستشفى بني سويف للصحة النفسية، واستكمال بعض الخدمات التكميلية بالمستشفيات العلاجية، فضلًا عن تطوير وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، وتطوير مستشفى حميات بني سويف.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، حول الطاقة الاستيعابية والتجهيزات الطبية بمستشفى ناصر العام، حيث أوضح أن المستشفى يضم 227 سريرًا موزعة على مختلف الأقسام، تشمل 148 سرير إقامة، و37 سرير رعاية مركزة، و20 حضانة، و9 أسرة لإقامة حالات الحروق، و4 أسرة رعاية للحروق، إلى جانب 36 ماكينة للغسيل الكلوي، و9 وحدات للأطفال المبتسرين، و5 غرف عمليات، و5 معامل، فضلًا عن وحدة للقسطرة، ووحدتين للمناظير، وبنك للدم، و16 عيادة خارجية.

وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان أن المساحة الإجمالية لأرض المستشفى تتجاوز 17 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى الرئيسي أكثر من 6 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار متكررة وغرف بالسطح، فضلًا عن عدد من المباني والملحقات الخدمية، التي تشمل خزانات الحريق وغرف الكهرباء.