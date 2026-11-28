صرح روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن نسبة اللاعبين المحليين في بطولة الدوري الإيطالي محرجة وهي سبب المجازفة في الاعتماد على اللاعبين الشباب، كما أوضح أنه لم يوقع لتدريب السعودي قبل مغادرة المنتخب في ولايته الأولى.

وعاد مانشيني رسميًا لتدريب منتخب إيطاليا في يوليو 2026 في ولاية ثانية بعد رحيله في أغسطس 2023 متجهًا لتدريب المنتخب السعودي بعد أزمته مع رئيس الاتحاد الإيطالي حينها جابرييلي جرافينا.

وقال مانشيني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت": “لا، لم أوقع عقد مع السعودية قبل مغادرته المنتخب الإيطالي لم أفعل ذلك ، كان السبب الرئيسي في كل ذلك هو انعدام التواصل بيني وبين رئيس الاتحاد حينها جرافينا.”

وأضاف: "اعتقدت أنه كان ينوي استبدالي عند أول بادرة للمشاكل كنا نتحدث عن الطاقم لشهور، وكنت أتجاهل الأمر وأتظاهر بأن لا شيء خطأ، وفي غضون ذلك، مرت الأسابيع وبقيت المشاكل دون حل، استأنفنا الحديث بعد بطولة دوري الأمم الأوروبية في هولندا، لكننا لم نتوصل إلى أي نتائج، ثم ساد الصمت لمدة شهر".

واستمر: "بصراحة، لم أكن أرغب في المغادرة، كنت أود البقاء؛ لم تكن المغادرة نيتي، لكن في بعض الأحيان تحدث أمور غير متوقعة، أعتقد أنني ارتكبت خطأً، خاصة في طريقة تقييمي لبعض القضايا التي كانت بحاجة إلى معالجة، لو تعاملنا معها، لما حدث كل هذا على الأرجح".

وبسؤاله عن متى أدرك خطأ مغادرته لإيطاليا ، أجاب: “فوراً، كان ينبغي علي أن أستقل طائرة، وأسافر إلى روما، وأوضح الأمور مع الرئيس، ولكن بحلول ذلك الوقت، لم يكن بإمكاني التراجع، لو كان لوكا فيالي موجودا، لكنا تحدثنا، وقمنا بحل الكثير من الأمور.”

وعلق مانشيني على سبب اعتماده على اللاعبين الشبان في قائمته للأزوري، وقال: "اضطررت إلى استدعاء اللاعبين الشبان، نظراً إلى تراجع نسبة اللاعبين الإيطاليين في دوري الدرجة الأولى إلى 30 بالمئة، إنها نسبة محرجة.

وأتم: “ليس أمامي خيار سوى البحث عن لاعبين شبان يمتلكون الإمكانات والقدرة على التطور، ويجب أن أخاطر بإشراكهم في مباريات مهمة، لأن الأندية لا تهتم بالمنتخب الوطني، الذي يتعين عليه إيجاد الحلول بنفسه، لا جدوى من الشكوى من وضع قائم منذ 20 عاما على الأقل، علينا ببساطة البحث عن اللاعبين وإكسابهم الخبرة، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بتلقي بعض الهزائم”.