مفاجآت مانشيني.. تشكيل ناري لمنتخب إيطاليا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، التشكيل الرسمي للآزوري استعدادًا لمواجهة بلجيكا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة إيطاليا وبلجيكا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: كايودي، سكالفيني، باستوني، كالافيوري.

خط الوسط: ساندرو تونالي، نيكولو باريلا، فاجيولي.

خط الهجوم: بيسيلي، سيباستيانو إيسبوسيتو، لوكا كوليوشو.

