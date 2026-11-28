شهد طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة كوم أوشيم، حادث تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة وسيارة ملاكي، ما أسفر عن انقلاب سيارة الربع نقل وتناثر حمولتها على الطريق، دون وقوع إصابات بشرية.





انقلاب سيارة بطريق الفيوم الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة كوم أوشيم.



انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، للتعامل مع الواقعة والاطمئنان على سلامة مستقلي السيارتين، تحسبا لوجود أي مصابين جراء التصادم.





انقلاب سيارة الفاكهة وتناثر حمولتها

بالفحص، تبين وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة وسيارة ملاكي، ما أدى إلى انقلاب سيارة الربع نقل على الطريق، وتناثر كميات من الفاكهة التي كانت تحملها، فيما تعرضت السيارة الملاكي لبعض التلفيات نتيجة الحادث.



عدم وقوع إصابات بشرية

وأسفر الحادث عن خسائر مادية تمثلت في انقلاب سيارة الربع نقل وتلفيات بالسيارة الملاكي، دون تسجيل أي إصابات بشرية بين مستقلي السيارتين، وفقا للمعلومات الواردة بشأن الواقعة.