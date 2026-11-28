رصدت عدسة «صدى البلد» مجموعة من الصور الحصرية والفيديوهات من كواليس تصوير مشاهد مسلسل «عشماوي»، الذي يشارك في بطولته النجم محمد رمضان، وذلك خلال التصوير في منطقة الدرب الأحمر، وسط أجواء مميزة واهتمام كبير من أهالي المنطقة الذين حرصوا على استقبال أبطال العمل والترحيب بهم.

وشهد موقع التصوير حضور عدد كبير من نجوم المسلسل، في مقدمتهم الفنان محمد رمضان، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة جاسيكا حسام الدين، والفنانة إسعاد يونس، والفنان باسم سمرة، والفنان عصام السقا، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين المشاركين في العمل، الذين تواجدوا لتصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل.

محمد رمضان في شوارع الدرب الأحمر لتصوير «عشماوي»

وحرص محمد رمضان على التواجد في موقع التصوير لاستكمال مشاهده ضمن أحداث المسلسل، حيث تحولت شوارع الدرب الأحمر إلى موقع تصوير مفتوح، وسط استعدادات مكثفة من فريق العمل لتنفيذ المشاهد المقررة، مع تواجد أبطال المسلسل والعاملين خلف الكاميرات.

ولفت ظهور محمد رمضان في المنطقة أنظار الأهالي والمارة، الذين حرصوا على متابعة أجواء التصوير والتقاط الصور، خاصة مع وجود عدد كبير من النجوم في مكان واحد، وهو ما أضفى حالة من الحماس والاهتمام على موقع التصوير.

ترحيب حافل من أهالي الدرب الأحمر بأبطال المسلسل

وشهدت كواليس التصوير تفاعلًا لافتًا من أهالي منطقة الدرب الأحمر، الذين استقبلوا محمد رمضان وباقي أبطال العمل بترحاب شديد، معبرين عن سعادتهم بوجود نجوم الفن في شوارع منطقتهم، كما حرص عدد منهم على متابعة التصوير والتفاعل مع فريق العمل.

وتأتي هذه الأجواء في ظل حرص صناع العمل على الاستفادة من الأماكن الحقيقية في التصوير، بما يمنح المشاهدين إحساسًا بالواقعية ويضفي على الأحداث طابعًا بصريًا يتناسب مع طبيعة العمل الدرامي.

ويضم مسلسل «عشماوي» مجموعة من الأسماء الفنية البارزة، وهو ما يرفع من سقف توقعات الجمهور بشأن العمل، خاصة مع اجتماع محمد رمضان ويسرا اللوزي وإسعاد يونس وباسم سمرة وجاسيكا حسام الدين في تجربة فنية واحدة.

ومن المنتظر أن تكشف الحلقات عن طبيعة الشخصيات والعلاقات التي تجمع أبطال المسلسل، في ظل حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الأحداث والخط الدرامي الذي يقدمه العمل.

وتواصل أسرة المسلسل تصوير مشاهدها وفق خطة العمل المحددة، وسط أجواء من النشاط داخل مواقع التصوير، بينما تحظى الكواليس باهتمام الجمهور، خاصة مع ظهور محمد رمضان وعدد من النجوم في شوارع القاهرة، وهو ما يزيد من حالة الترقب للعمل قبل عرضه.

أبطال مسلسل عشماوي لمحمد رمضان في رمضان 2027

يضم مسلسل «عشماوي» مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، حيث تشارك في البطولة الفنانة يسرا اللوزي، والفنان باسم سمرة، ومحمد عبد الحافظ، وإنتصار، وعصام السقا، ويوسف رأفت، وإسعاد يونس، وجاسيكا حسام الدين.