طرح الإعلامي أحمد شوبير سؤالًا على جماهير نادي الزمالك، بشأن اختيار رجل مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين.

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ونشر شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في رأيك.. من هو رجل مباراة الزمالك والأفريقي التونسي؟».

ويأتي السؤال لفتح باب التفاعل بين جماهير القلعة البيضاء، لاختيار اللاعب الأبرز الذي يستحق لقب رجل المباراة.

وشهدت المباراة نجاح الزمالك في تحقيق فوز مهم على الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسجل شيكو بانزا هدف الفوز للفارس الأبيض في الدقيقة الخامسة، بعدما تابع كرة ارتدت من حارس مرمى الفريق التونسي، فيما ألغى الحكم هدفًا ثانيًا لأحمد شريف بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بحصد الزمالك أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.