أكد حسين غيتة، عضو مجلس النواب، أن صيانة الطرق يجب أن تحظى بأولوية قصوى في الموازنة العامة للدولة، محذرًا من أن محدودية مخصصات الصيانة قد تهدد المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة في قطاع الطرق، وذلك قبيل الاجتماع الاستثنائي للحكومة لمناقشة حوادث الطرق.

وقال غيتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة مودرن إم تي إي، إن مصر نفذت طرقًا جديدة ومشروعات على أعلى مستوى، إلا أن المخصصات المالية المرصودة لصيانة الطرق لا تزال محدودة للغاية مقارنة بحجم هذه المشروعات.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إنشاء الطرق وحده لا يكفي للحفاظ على كفاءتها، مشددًا على ضرورة تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للصيانة الدورية، بما يضمن استمرار الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في هذا القطاع.

وأوضح غيتة أن هناك كودًا دوليًا يُنفذ في مجال صيانة الطرق، مؤكدًا أن الصيانة ليست أمرًا تكميليًا، وإنما ضرورة للحفاظ على المشروعات وضمان سلامتها واستدامتها.

وأشار إلى أن الدولة قد تنفذ مشروع طرق ضخمًا بتكلفة كبيرة، ولكن إذا كانت مخصصات الصيانة محدودة، فقد تظهر مشكلات بالمشروع بعد عام أو عامين، وهو ما يستدعي إعادة النظر في حجم الإنفاق الموجه للصيانة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن يتناول الاجتماع الحكومي الاستثنائي المخصص لمناقشة حوادث الطرق ملف الصيانة بجدية، وأن تكون هناك رؤية واضحة لتوفير التمويل اللازم للحفاظ على شبكة الطرق ورفع كفاءتها.

وأكد أن الحفاظ على الطرق مسؤولية لا تقل أهمية عن إنشائها، وأن الإنفاق على الصيانة يمثل استثمارًا في سلامة المواطنين وحماية المال العام.