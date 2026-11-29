أعلنت محافظة الشرقية عن تطوير المجزر الآلي بأنشاص الرمل بمركز بلبيس بـ 3 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني - في بيان اليوم - مواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للمواطنين.

ومن جانبه صرح أشرف عامر رئيس مركز ومدينة بلبيس بأن المجزر الآلي بأنشاص الرمل، مقام على مساحة 400 متر مربع، وأنه يتم تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة 3 ملايين جنيه وتشمل أعمال التطوير تركيب بلاط الإنترلوك بمدخل المجزر وبمحيط غرف التفتيش، وذلك لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الموقع، ضمن خطة تطوير المنشآت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.