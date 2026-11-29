كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع كافه الإشغالات وتراكمات الخردة علي أرض تابعة لصرف جنوب الشرقية بطريق الصنافين بمركز منيا القمح، بما يضمن تيسير الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة المواطنين، ومنع التعديات على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قاد السيد عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، و محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، حملة ميدانية مكبرة لرفع تراكمات الخردة من علي طريق الصنافين / منيا القمح، بمشاركة محمد صلاح، مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، وبحضور ممثلي هندسة ري منيا القمح «صرف جنوب الشرقية»، والوحدة المحلية بالصنافين ونقطة شرطة الصنافين.

وشدد محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات على جانبي الطرق الرئيسية ومداخل المدن، لضمان عدم إعاقة حركة المواطنين والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالطرق والمحاور الرئيسية بمداخل ومخارج المحافظة تمام مواطنيها وزائريها.