ليلى زاهر وهشام جمال في ظهور أنيق بحفل «كيليان باريس» في دبي

لفتت الفنانة ليلى أحمد زاهر، الأنظار خلال ظهورها برفقة زوجها الفنان والمنتج هشام جمال، في فعالية خاصة بعلامة العطور الفاخرة «كيليان باريس» في دبي، حيث جمع الثنائي بين الأناقة والبساطة في إطلالتين متناسقتين.

تفاصيل إطلالة ليلى احمد زاهر..

واختارت ليلى، إطلالة تجمع بين الألوان الهادئة واللمسات العصرية، إذ ارتدت قميصًا باللون الأزرق الفاتح بأكمام قصيرة، ونسقته مع تنورة ميدي باللون الكريمي، تزينها تفاصيل هندسية وخطوط باللون البني الداكن، ما منح الإطلالة طابعًا أنيقًا ومختلفًا.

وأكملت مظهرها بحذاء ذي كعب عالٍ، مع ترك شعرها البني الطويل منسدلًا بانسيابية، واعتمدت مكياجًا ناعمًا يتناسب مع ألوان ملابسها.

وحرص الثنائي على التقاط الصور أمام خلفية تحمل شعار «كيليان باريس»، في ظهور عكس تناغم اختياراتهما في الأزياء، وسط اهتمام متابعيهما بإطلالاتهما ومشاركاتهما في الفعاليات المختلفة.