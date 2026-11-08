من بارود الأسلحة إلى طاولة المفاوضات.. متى تتجاوز واشنطن وطهران حالة "اللاحرب واللاسلم"؟

قال الفريق قاصد محمود، نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق، إن المسار الدبلوماسي الرامي إلى احتواء التصعيد مع إيران يواجه صعوبات بالغة، في ظل تعقيد الملفات المطروحة، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية الأمريكية بلغت أعلى مستويات الجاهزية لتنفيذ أي قرار رئاسي بشن ضربة عسكرية.

وأضاف محمود، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن واشنطن تدرس بدائل للضربة العسكرية، تقوم على تشديد الحصار الاقتصادي على إيران وتعزيز قدرات القيادة المركزية الأمريكية، بما يمنع طهران من الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، لافتاً إلى أن أي هجوم محتمل قد يستهدف البنية التحتية ومنشآت الطاقة والبرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن تحركات دبلوماسية بدأت تتبلور، مع دخول روسيا على خط الأزمة، إلى جانب ضغوط تمارسها دول الخليج ومصر للتوصل إلى تسوية، تجنب المنطقة كلفة استمرار الحرب وتداعياتها الباهظة.