اجتماعات مكثفة للجان الشيوخ.. غلاء الأسعار والكهرباء تتصدر المناقشات

تستعد لجان مجلس الشيوخ، يومي الاثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، لفتح مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، في اجتماعات مكثفة تعكس تعدد التحديات المرتبطة بحياة المواطنين وأولويات التنمية، حيث تتصدر مناقشات ضبط الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار، وتطوير منظومة الصحة والتعليم، وأزمات الإسكان والكهرباء والزراعة، إلى جانب ملفات الاستثمار والذكاء الاصطناعي وتأمين العمالة غير المنتظمة.

وتتضمن أجندة اللجان مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة والدراسات البرلمانية، بحضور ممثلي الحكومة في عدد من الاجتماعات، بما يتيح بحث المشكلات المطروحة ومناقشة الحلول المقترحة، فضلًا عن متابعة السياسات الحكومية في القطاعات المختلفة.

غلاء الأسعار وحماية المستهلك.. رقابة الأسواق تحت قبة الشيوخ

تتصدر ملفات ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار اجتماعات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاثنين 9 نوفمبر، حيث تناقش طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين تامر عبد الحميد وزين العابدين كامل، بشأن سياسة الحكومة في رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار وضبط الأسواق وحماية المستهلك.

كما تبحث اللجنة اقتراحًا برغبة بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق، على أن تستكمل اجتماعاتها الثلاثاء بمناقشة دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم المشروعات الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الذكاء الاصطناعي والاستثمار.. مستقبل الاقتصاد على طاولة المناقشات

وتناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الاثنين، دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحديدًا المادتين 8 و13 بند 1، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتعود اللجنة الثلاثاء لاستكمال مناقشة دراسة النائب أحمد حمدي أبو هشيمة بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، بمشاركة لجان الدفاع والأمن القومي والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبحث طلبي مناقشة عامة بشأن دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب الآليات الحديثة لتمويل البنية الأساسية والمشروعات التنموية.

الكهرباء والعمالة غير المنتظمة.. ملفات خدمية تنتظر حلولًا

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الاثنين، مقترحين للنائب نشأت صلاح حتة، بشأن إنشاء مجمع دولي لتدريب وتأهيل شباب محافظة المنيا على مهن المستقبل والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور الصندوق الوطني لتأمين ومساعدة العمالة غير المنتظمة والعمالة الحرة.

وتعود اللجنة الثلاثاء لمناقشة اقتراح النائب ناجي الشهابي بشأن مراجعة العدادات الكودية وتحقيق العدالة في تسعير الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين، بحضور ممثلي الحكومة.

أزمات الإسكان والعقارات والطرق.. ملفات متعددة أمام اللجنة المختصة

وتفتح لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، الاثنين، عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير الطرق وتحسين الخدمات المحلية، من بينها رفع كفاءة طريق الأوتوستراد، وتطوير طرق بمحافظات المنوفية وكفر الشيخ، واستكمال بعض مشروعات الطرق، وإدراج مناطق ضمن الحيز العمراني.

كما تناقش مقترحات تحويل بوابات تحصيل رسوم الطرق السريعة إلى منظومة ذكية، وإعادة فتح الممر المؤدي إلى جامعة 6 أكتوبر وتنظيم الحركة المرورية والبيئية بالمنطقة.

وتستكمل اللجنة الثلاثاء مناقشة ملفات التصالح في مخالفات البناء، وحماية حقوق المواطنين في مشروعات التطوير العقاري، والفقاعة العقارية وأسبابها وتداعياتها، إلى جانب مقترحات ربط الأقساط بمعدلات الإنجاز الفني وإلزام شركات التطوير العقاري بحسابات ضمان بنكية.

التعليم واللغة العربية.. تطوير مدارس المتفوقين واستراتيجية للنهوض الحضاري

وتبحث لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين، مقترحين بشأن تطوير مدارس المتفوقين STEM، أولهما إدراج الفنون ضمن المناهج التعليمية وتغيير المسمى إلى STEAM، والثاني ضمان استدامة المسار التعليمي والجامعي لطلاب هذه المدارس.

وتستكمل اللجنة الثلاثاء مناقشة دراسة بشأن استراتيجية تفعيل اللغة العربية في المجتمع المعاصر ودورها في النهوض الحضاري، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

التأمين الصحي الشامل وجودة الخدمات.. الصحة أمام اختبار المناقشات البرلمانية

وتناقش لجنة الصحة والسكان، الاثنين، عددًا من المقترحات المتعلقة بتيسير إجراءات دفاتر التأمين الصحي للموظفين وأصحاب المعاشات وكبار السن، وإنشاء فرع للقومسيون الطبي بنجع حمادي، إلى جانب وضع إطار تنظيمي ورقابي لمراكز الطب البديل والتكميلي.

وتخصص اللجنة اجتماع الثلاثاء لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل من حيث الرقابة والجودة، بحضور رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

الزراعة والري.. وزير الزراعة أمام لجنة الشيوخ

وتبحث لجنة الزراعة والري، الاثنين، مقترحات بشأن تغطية ترعة الشرقاوية بطول 500 متر أمام مدينتي السرو والزرقا بمحافظة دمياط، وإصلاح بدالات وآبار الري التي أنشأتها الدولة، وعدم تحصيل رسوم على الفلاحين.

وتعقد اللجنة الثلاثاء جلسة استماع لدراسة السياسة الزراعية في مصر، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.. تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة كل 7 سنوات

وتناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، الاثنين، مخرجات منتدى مصر 2026 في ملفي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

كما تبحث الثلاثاء اقتراحًا برغبة للنائب محمد محمود محمد حمزة بشأن مد فترة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات، بحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

ملفات تشريعية وأمنية ودينية وثقافية على جدول الاجتماعات

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، يومي الاثنين والثلاثاء، القانون رقم 11 لسنة 2017 بشأن إلزام محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن الجنائي حال نقض الحكم المطعون فيه.

كما تبحث لجنة الدفاع والأمن القومي متطلبات تأمين المصالح المصرية في ليبيا في ظل استمرار الانقسام السياسي، على مدار يومي الاجتماعات.

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف، الاثنين، سبل ترشيد نفقات الزواج ومواجهة المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، بينما تبحث الثلاثاء تفعيل الأحكام المتعلقة بالزي الأزهري.

وتختتم لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام أجندة الملفات باجتماع الثلاثاء لمناقشة مقترحات النهوض بالبنية التحتية لمدينة رشيد، وإدراجها في مبادرة «إحنا مصر»، ودعم مشروع الضيافة التراثية لتحويل عدد من المنازل الأثرية إلى غرف فندقية، إلى جانب مناقشة مخرجات منتدى مصر 2026.