الصحة الصينية: 15 شركة طبية تستعرض أحدث ابتكاراتها بالمنتدى العربي الصيني

أكد هي تشاوهو، المدير العام لمركز التبادل والتعاون الصحي الدولي التابع للجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية، أن الابتكار والتعاون يمثلان القوة الدافعة للتطور السريع في قطاع الصحة العالمي، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة العربية الصينية في المجال الطبي، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتكنولوجيا والاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة، المنعقد الآن بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: نحو مرحلة جديدة من التعاون العربي الصيني»، بمشاركة وزراء الصحة وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية والصين، وتستمر أعماله يومي 8 و9 نوفمبر 2026.

وأعرب هي تشاوهوا عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الصحة والسكان المصرية لتنظيم المعرض، مؤكدًا أن المشاركة الصينية تعكس الحرص على تعزيز التعاون الصحي مع الدول العربية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الطبي.

وأوضح أن الجانب الصيني يشارك بنحو 15 شركة طبية رائدة تستعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية ومعداتها المتخصصة وحلولها الطبية، والتي تغطي مجالات متعددة، من بينها الروبوتات الجراحية، وأجهزة التصوير الطبي، والعلاج الإشعاعي، ومعدات التحاليل والفحوصات الطبية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات تُستخدم على نطاق واسع في الصين وعدد من دول العالم، ولها حضور في أسواق عربية.

واستعرض المدير العام لمركز التبادل والتعاون الصحي الدولي عددًا من الشركات المشاركة، وفي مقدمتها شركة «United Imaging» المتخصصة في أجهزة التصوير الطبي المتطورة، بما يشمل أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، لافتًا إلى انتشار منتجاتها في الولايات المتحدة وأوروبا، واستخدامها في المغرب والسعودية ومصر والإمارات.

دعوة لتعزيز الشراكة مع الصين

كما سلط الضوء على شركة «Mindray» المتخصصة في أجهزة مراقبة المرضى وأنظمة الموجات فوق الصوتية ومعدات التحاليل الطبية، والتي تمتلك فروعًا في مصر والمغرب والسعودية والإمارات، وتقدم حلولًا تكنولوجية لدعم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية.

وتضمنت الجولة التعريف بشركة «MicroPort MedBot» المتخصصة في الروبوتات الجراحية وتقنيات التدخل الجراحي المحدود، والتي تتوافر أجهزتها في الجزائر والمغرب وتونس، إلى جانب شركة «Comen Medical Instruments» المتخصصة في أجهزة مراقبة المرضى ومعدات الإنقاذ والطوارئ، مع اهتمام خاص بصحة حديثي الولادة، وتصل منتجاتها إلى مؤسسات صحية في مصر والجزائر والسعودية ودول أخرى.

كما شملت الشركات المشاركة «Edge Medical» المتخصصة في الروبوتات الجراحية، والتي تعمل على تطوير تقنيات تجعل جراحات التدخل المحدود أكثر دقة وإتاحة، وشركة «UnionStrong» العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تطور حلولًا لتشخيص وعلاج السكتات الدماغية، وتسعى إلى دخول أسواق الدول العربية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى وجود تسع شركات صينية أخرى متخصصة في الأجهزة والمعدات الطبية ضمن المعرض، داعيًا الوفود العربية إلى زيارة أجنحتها والتعرف على أحدث ما تقدمه من تقنيات وحلول طبية.

ودعا هي تشاوهوا المؤسسات والشركات العربية إلى تعزيز التواصل مع الشركات الصينية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، كما وجه دعوة إلى الشركات العربية للمشاركة في معرض «China-Hospeq» الذي يُقام سنويًا في شهر أغسطس بالصين، للاطلاع على أحدث التقنيات الطبية وبحث فرص إقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة للجانبين.

واختتم كلمته بالتأكيد على تطلع الصين إلى توسيع التعاون الصحي مع الدول العربية، بما يضمن الاستفادة من التكنولوجيا والمنتجات الطبية الحديثة، ويسهم في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين في الدول العربية.