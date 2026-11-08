مقتل وإصابة 19 جنديا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عسكرية كولومبية

أعلن الجيش الكولومبي مقتل ثلاثة جنود وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة عسكرية في شمال كولومبيا.

ولم يذكر بيان الجيش الجهة التي نفذت الهجوم في سانتا روزا ديل سور، وهي بلدة صغيرة تقع على سفوح سلسلة جبال سان لوكاس.

وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سحبا من الدخان تتصاعد من القاعدة بعد ثلاثة انفجارات، وجنودا يبحثون عن الحماية في ملاجئ مصنوعة من أكياس الرمل.

وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا ، في منشور على منصة /إكس/،: "أولئك الذين كانوا وراء هذا الهجوم .. لن يكون لديهم مكان للاختباء. كل هجوم ضد جنودنا يعزز تصميمنا على الدفاع عن كولومبيا".