إيران : إعدام 3 أشخاص بتهمة المشاركة في اضطرابات مسلحة خلال احتجاجات يناير 2026

أفادت وسائل إعلام رسمية بأن إيران أعدمت اليوم الأحد ​3 أشخاص متهمين بالمشاركة في اضطرابات مسلحة ‌خلال احتجاجات يناير 2026 وتنفيذ عمليات لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.

وتعد هذه الإعدامات الأحدث ​ضمن سلسلة من أحكام الإعدام التي ​نفذتها إيران في الشهور القليلة الماضية ⁠على خلفية احتجاجات يناير كانون الثاني، بما ​في ذلك إعدام أشخاص اتهموا بالصلة بإسرائيل ​والولايات المتحدة.

ووفقاً للسلطة القضائية، اتهم حسن ديوباند وحامد كاظمي ورضا زنكنه باستخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية ​والقنابل الحارقة وإشعال النيران في منشآت عامة ​وإلحاق أضرار بمحطة كهرباء فرعية في مدينة كرج، مما ‌تسبب ⁠في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وقال القضاء إن ديوباند اعتقل في 11 يناير بعد أن كشفت التحقيقات ​أنه مشتبه ​به في ⁠هجمات على ممتلكات عامة والتحريض على العنف.

وتم بعد ذلك اعتقال ​عشرة آخرين متهمين بالمشاركة في الاضطرابات ​تحت ⁠إشرافه.

وصدرت أحكام بإعدام الثلاثة ومصادرة ممتلكاتهم. وتم تنفيذ الإعدام أن أيدت المحكمة العليا الأحكام ⁠الصادرة ​بحقهم، بينما حكم على ​المتهمين الآخرين بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام.