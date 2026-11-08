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مفيش نص كم تاني خلاص.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مفيش نص كم تاني خلاص.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار بالمحافظات

أمطار
أمطار
البهى عمرو

مع اقتراب الأجواء الشتوية، بدأت درجات الحرارة في التراجع على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط نشاط للرياح وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، لتعلن الأجواء الحالية انتهاء فترات الطقس الدافئ نسبيًا، وتفرض على المواطنين الاستعداد لليالي أكثر برودة، خاصة مع استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية باردة ومنخفضات جوية تؤدي إلى تكوّن السحب وسقوط الأمطار.

الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة بين 24 و25
الأرصاد

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن النصف الثاني من فصل الخريف يتسم بأجواء أقرب إلى الشتاء، مع تزايد فرص سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت أن مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ساهم في تكون السحب وانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

أمطار على القاهرة والمحافظات.. وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية

 

وأشارت إلى أن البلاد شهدت سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية، بينما كانت أقل شدة على المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى، موضحة أن المنخفض الجوي سيتحرك نحو بلاد الشام، ما يؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية تدريجيًا، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

أمطار
أمطار

وكشفت منار غانم عن استمرار فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نتيجة وجود منخفض جوي وكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء الحالية أقرب إلى الأجواء الشتوية، مع توقعات بتراجع فرص سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية اعتبارًا من الغد.

وأضافت أن فرص الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات الشمالية، مثل دمياط، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بينما تشهد الأحوال الجوية استقرارًا نسبيًا في معظم المناطق.

تحذير من الملابس الصيفية

 

وحذرت المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، لافتة إلى أن نشاط الرياح وتكاثر السحب التي تحجب أشعة الشمس يزيدان من الإحساس ببرودة الطقس.

وطالبت المواطنين بتوخي الحذر خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والتخلي عن الملابس الصيفية والاتجاه إلى ارتداء الملابس الخريفية، مع إمكانية ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة وفقًا لطبيعة الأجواء.

«مفيش نص كم تاني خلاص»

 

وشددت منار غانم على أن الفترة الحالية لم تعد مناسبة للاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية، قائلة: «مفيش نص كم تاني خلاص»، في رسالة للمواطنين بضرورة الاستعداد للتغيرات الجوية وانخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء.

درجات الحرارة المحافظات الطقس الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية أمطار

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