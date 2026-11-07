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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة بين 24 و25

الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة بين 24 و25
الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة بين 24 و25
شيماء جمال

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن النصف الثاني من فصل الخريف يتسم بأجواء أقرب إلى الشتاء، مع فرص لسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أمس، ساهم في تكوّن السحب وانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب أوروبا، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت منار غانم، أن البلاد شهدت سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية، بينما كانت أقل شدة على المحافظات الداخلية والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الأجواء كانت أقرب إلى الأجواء الشتوية، مشيرة إلى أن المنخفض الجوي سيتجه نحو بلاد الشام، ما يؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية غدًا، مع استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وتراجع فرص الأمطار مقارنة باليوم.

ولفتت منار غانم إلى أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها على مدار الأسبوع، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 24 و25 درجة مئوية، محذرة من برودة الأجواء خلال فترات الليل، مؤكدة ضرورة التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية، مع عدم الحاجة إلى الملابس الشتوية الثقيلة في الوقت الحالي، قائلة: «مفيش نص كم تاني خلاص».

الأرصاد القاهرة الشتاء الخريف الأمطار

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