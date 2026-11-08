حقوق الإنسان في الشيوخ تناقش مخرجات منتدى مصر 2026.. غدا

تضع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات الاجتماعية على أجندة اجتماعاتها، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، يومي الإثنين والثلاثاء 9 و10 نوفمبر الجاري، حيث تناقش مخرجات منتدى مصر 2026، إلى جانب مقترح برلماني يستهدف تقليل مرات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة وتيسير حصول المستفيدين على حقوقهم.

وتتناول اجتماعات اللجنة عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومتابعة السياسات والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

منتدى مصر 2026.. مراجعة ملفات حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها المقرر الاثنين 9 نوفمبر، عقب انتهاء الجلسة العامة، مخرجات منتدى مصر 2026، وما تضمنته من رؤى ومقترحات بشأن ملفي حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

وتستهدف المناقشات الوقوف على أبرز القضايا والتوصيات التي طرحها المنتدى، وبحث الموضوعات المرتبطة بأولويات العمل في المجالين الحقوقي والاجتماعي.

مد فترة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة إلى 7 سنوات

وفي اجتماعها الثلاثاء المقبل، تبحث اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمود محمد حمزة، بشأن مد فترة تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة إلى 7 سنوات بدلًا من 3 سنوات حاليًا.

ويستهدف المقترح تخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليل تكرار إجراءات التجديد، خاصة أن البطاقة تمثل وسيلة أساسية لإثبات الإعاقة والاستفادة من الخدمات والمزايا المقررة قانونًا.

التضامن الاجتماعي أمام الشيوخ.. بحث إمكانية تطبيق المقترح

ومن المقرر أن تشهد المناقشات حضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن المقترح، وبحث مدى إمكانية تعديل فترة التجديد، إلى جانب دراسة الجوانب التنفيذية والإدارية المرتبطة بتطبيقه.

وتسعى اللجنة من خلال مناقشة هذا المقترح إلى بحث سبل تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المستحقة، وتقليل الإجراءات المتكررة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.