نبيل فهمي يؤكد أهمية مشاركة العرب في صياغة الترتيبات الإقليمية

ألقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، محاضرة بوزارة الخارجية الجزائرية بعنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأدار المحاضرة سفيان شايب، كاتب الدولة لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وذلك بمشاركة عدد من السفراء الحاليين والسابقين وشباب الدبلوماسيين وكبار المسؤولين بالوزارة، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الشؤون الدولية.

التحولات في النظام الدولي

واستعرض الأمين العام التحولات التي يشهدها النظام الدولي، ولا سيما تغيّر موازين القوة وتراجع فاعلية المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن قوة القانون يجب أن تعلو على قانون القوة، كما شدد على أهمية تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية.

وتناول فهمي أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في السودان وليبيا ولبنان واليمن، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمعالجة جذور الأزمات.

كما أشار إلى الترابط بين الأمن العربي والأمن الدولي، وإلى أهمية التعاون في مواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي.

وقدّم الأمين العام ملامح مبادرة الأجندة العربية المتجددة التي ترتكز على ثلاثة محاور هي التصدي والتطوير والتنمية، وتهدف إلى تعزيز قدرة الدول العربية على التحرك الاستباقي وزيادة فاعلية العمل العربي المشترك.

وأكد، في هذا السياق، أهمية تنسيق المواقف العربية وتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية والمساعي الحميدة، بما يسهم في ترجمة المواقف المشتركة إلى خطوات عملية.

وأعرب فهمي عن تقديره للدور الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية، ولحضورها المؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق معها والاستفادة من خبراتها الدبلوماسية في دعم جهود التسوية السياسية وتطوير العمل العربي المشترك.