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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن يدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في قطاع غزة

اليمن
اليمن
أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف، مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال وكوادر طبية، وإلحاق أضرار جسيمة بالمرافق الطبية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة - في بيان صادر عنها، أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة - رفض الجمهورية اليمنية القاطع لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الطبية..داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني..مشددة ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية القصف الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي

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