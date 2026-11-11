نيجيريا توافق على مئات عمليات الحفر وإعادة تشغيل الآبار لتعزيز إنتاج النفط

قال مسؤول بارز في هيئة تنظيم قطاع النفط في المنبع بنيجيريا إن الهيئة وافقت منذ بداية العام على 145 عملية حفر آبار جديدة و595 عملية إعادة دخول للآبار، إضافة إلى 39 خطة لتطوير الحقول، في إطار جهودها الرامية إلى زيادة إنتاج الخام وجذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضحت هيئة تنظيم قطاع النفط في المنبع النيجيرية أن هذه الموافقات تعكس تسريع الإجراءات التنظيمية، ما ساهم في تقليص فترات التأخير وخفض التكاليف التي يتحملها المشغلون.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي أفريكا" عن الرئيس التنفيذي للهيئة، أوريتسيمييوا أييسان، خلال مؤتمر نفطي في لاجوس، إن الهيئة وافقت منذ بداية العام على 39 خطة لتطوير الحقول، و145 طلبا لحفر آبار جديدة، فضلا عن 595 طلبا لإعادة تشغيل أو إعادة دخول الآبار القائمة.

وأضاف أييسان، الذي مثله في المؤتمر أحمد عبد الله، نائب مدير إدارة الأحواض، أن تسريع الموافقات التنظيمية يتيح للشركات المضي قدما في المشروعات اللازمة لتحقيق أهداف الإنتاج ودعم إمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن نيجيريا تمتلك أكثر من 100 جهاز حفر، يعمل منها 46 جهازا خلال العام الحالي، بزيادة تتجاوز 300% مقارنة بمستويات عام 2021.

كما أوضح أن شركات المسح الزلزالي استثمرت أكثر من 100 مليون دولار في نيجيريا منذ دخول قانون صناعة النفط حيز التنفيذ قبل ثلاثة أعوام، ما أسهم في تحسين بيانات الاستكشاف ودعم الجهود الرامية إلى اكتشاف احتياطيات جديدة من النفط والغاز.

وأكد المسؤول أن الهيئة تواصل أيضا العمل على الحد من سرقات النفط الخام، التي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي في البلاد.