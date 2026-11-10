نيجيريا تعلن استكمال الاتفاقات المتعلقة بمشروع أنبوب الغاز مع المغرب

أعلنت نيجيريا استكمال الدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب، الاتفاقيات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المشروع، في خطوة تمهد للانتقال إلى مراحل إنجازه.

وقال المدير العام للشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات، بشير بايو أوجولاري، خلال مشاركته في معرض «أديبك 2026» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، إن الدول المعنية بالمشروع استكملت الاتفاقيات المطلوبة لدفعه قدما.

ويأتي هذا التطور عقب توقيع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، في يوليو الماضي، اتفاقا حكوميا مشتركا يحدد الإطار القانوني للمشروع، الذي يستهدف نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر دول غرب إفريقيا وصولا إلى المغرب، ومنه إلى الأسواق الأوروبية.

ويُعد المشروع أحد أبرز مشروعات البنية التحتية للطاقة في القارة الإفريقية، إذ يستهدف تعزيز الربط الطاقي بين دول غرب إفريقيا والمغرب وأوروبا، وفتح آفاق جديدة لتصدير الغاز النيجيري إلى الأسواق الدولية.