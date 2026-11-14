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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا والفلبين تختتمان مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة.. ودخولها المتوقع لحيز التنفيذ في 2027

كندا والفلبين
كندا والفلبين
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم السبت، انتهاء المفاوضات مع الفلبين بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة، في إطار جهود بلاده لتوسيع شراكاتها التجارية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول منطقة جنوب شرق آسيا.

وقال كارني، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن كندا والفلبين بدأتا المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة الجديدة قبل عام، وتمكنتا اليوم من استكمالها، مؤكدا أن بلاده تعمل على تنويع شراكاتها التجارية لبناء اقتصاد كندي أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات.

وأوضح كارني، خلال تصريحات للصحفيين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، أن حكومته ستعمل على استكمال الإجراءات النهائية للاتفاقية سريعا، تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ عام 2027، مشيرا إلى أن توقيعها قد يستغرق نحو ستة أشهر.

وأضاف أن الاتفاقية ستوفر فرصا جديدة للشركات الكندية والعاملين في قطاعات الزراعة والطيران والفضاء والذكاء الاصطناعي، فضلا عن منتجات الغابات والتعدين والطاقة والخدمات وغيرها من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن بلاده تسعى أيضا إلى إبرام اتفاق تجاري أوسع مع دول رابطة آسيان الإحدى عشرة، موضحا أن المفاوضات بشأن هذا الاتفاق وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، وأن معظمها قد اكتمل.

وأكد كارني أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية كندا لتوسيع شبكة شركائها التجاريين الموثوقين، بما يتيح فرصا أكبر للشركات، وخيارات أوسع للمستهلكين، ويوفر وظائف أفضل للعاملين، إلى جانب تقليل الاعتماد النسبي على الولايات المتحدة.

وتسعى كندا إلى مضاعفة صادراتها إلى الأسواق خارج الولايات المتحدة بحلول عام 2035، كما تعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا، في إطار جهودها لتنويع أسواقها التجارية

رئيس الوزراء الكندي المفاوضات الفلبين

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