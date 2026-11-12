رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة 48 والبرنامج الدولي بكلية طب الأسنان

شهد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، حفل تخرج الدفعة الثامنة والأربعين والبرنامج الدولي بكلية طب الأسنان، بحضور الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر المكاكي، القائم بعمل عميد الكلية، إلى جانب وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد رئيس الجامعة، في كلمته، أن الاحتفال يجسد إنجازًا علميًا وإنسانيًا، ويعكس نجاح منظومة تعليمية تستثمر في بناء الإنسان وتأهيل كوادر طبية قادرة على إحداث أثر حقيقي في المجتمع. وأشار إلى أن تطوير التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي والبحث العلمي يأتي في مقدمة أولويات الجامعة، التي تسعى إلى تحديث إمكانات كلياتها ومواكبة التطورات العالمية في التخصصات الطبية.

تحرك تنفيذي عاجل

ووجّه الدكتور محمد حسين رسالة إلى الخريجين دعاهم فيها إلى أن يكونوا نموذجًا للطبيب المتميز علميًا والملتزم إنسانيًا، مؤكدًا أن قيمة الطبيب لا تُقاس بمهارته في العلاج فحسب، بل أيضًا بما يقدمه من رعاية ورحمة واحترام لحقوق المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور السيد العجوز أهمية تخصص طب وجراحة الفم والأسنان ودوره في الوقاية والحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين. وشدد على ضرورة استمرار الخريجين في التعلم والتدريب ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يعزز فرص تميزهم ومنافستهم في سوق العمل. كما أشار إلى حرص الجامعة وقطاع شئون التعليم والطلاب على تطوير البرامج الدراسية، وتوفير بيئة جامعية محفزة للإبداع، وتنمية المهارات العلمية والعملية والشخصية للطلاب.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح الدكتور حاتم أمين أن التخرج يمثل بداية لمسيرة مهنية وإنسانية تستلزم مواصلة التعلم والتطوير والالتزام بأخلاقيات المهنة، ووضع صحة المريض وكرامته في مقدمة الأولويات. وهنأ الخريجين وأسرهم، مشيدًا بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية في إعداد أجيال مؤهلة لخدمة المجتمع، ومؤكدًا اعتزاز الجامعة بأبنائها وحرصها على استمرار ارتباطهم بها.

وأعرب الدكتور ياسر المكاكي عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من أبناء الكلية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية وتوفير الإمكانات العلمية والإكلينيكية اللازمة لإعداد أطباء أسنان يمتلكون الكفاءة المهنية ويواكبون تطورات التخصص. كما هنأ الخريجين وأسرهم، وأشاد بجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري في دعم رسالة الكلية التعليمية والمجتمعية، متمنيًا للخريجين مستقبلًا مهنيًا ناجحًا.