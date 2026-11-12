رئيس وزراء لبنان من مؤتمر المناخ: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التحديات المناخية التي يواجهها لبنان لا يمكن فصلها عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثلة في التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف المؤسسات والمرافق العامة، فيما تسببت الحروب المتعاقبة في دمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية .

وقال سلام، في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامي 2023 و2024، يضاف إليها ما تكبده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026.

وأضاف أن الآثار البيئية للحرب تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة، مؤكداً أن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل أيضاً استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش.

وشدد سلام على أن لبنان يؤكد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار واستعادة السيادة واحترام القانون الدولي.

ولفت إلى أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة.

ودعا في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثرة بالأزمات.