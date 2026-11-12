قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا نحتاج لصفقة مع إيران.. ترامب يوجه رسالة عاجلة لنائبه
بينهم فانس وروبيو.. أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة أمريكا في 2028
استعدادات قوية.. منتخب مصر 2007 يواجه تنزانيا وديًا لأمم إفريقيا للشباب
من سوهاج إلى أبيدوس .. 39 سائحًا ينتظرون تعويم باخرة «مصر» بعد شحوطها بالنيل
الإمام الطيب: الكفاءة والجدارة معيار تولي المناصب القيادية بالأزهر.. ولا مكان للمحاباة والوساطة
التفويل بالملصق| كيفية استخراج "الملصق الإلكتروني" للسيارة.. الخطوات والرسوم
جهود مكثفة ومستمرة لتعويم باخرة سياحية تقل 39 سائحاً أجنبياً بعد شحوطها في النيل بسوهاج
إطلاق برامج للجراحة بمساعدة الروبوت في المستشفيات المصرية
مدحت العدل في محاضرة بمهرجان القاهرة السينمائي: شبرا علمتني منطق الاختلاف.. و«الأب الروحي» من أنجح الأفلام فنيًا ونقديًا وجماهيريًا
الالتهاب الرئوي خطر يهدد الأطفال وكبار السن.. أعراض تستدعي التدخل الفوري
إعلام الاحتلال: ليبرمان يرفض عرضا من الليكود للانضمام لحكومة وحدة برئاسة نتنياهو
رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة اجتماع مُخصّص للأعمال بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء لبنان من مؤتمر المناخ: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار

رئيس وزراء لبنان من مؤتمر المناخ: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
رئيس وزراء لبنان من مؤتمر المناخ: الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية تجاوزت 512 مليون دولار
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن التحديات المناخية التي يواجهها لبنان لا يمكن فصلها عن تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي، وعن المهمة الوطنية الشاقة المتمثلة في التعافي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن سنوات الأزمة المالية أدت إلى إضعاف المؤسسات والمرافق العامة، فيما تسببت الحروب المتعاقبة في دمار واسع طال البنى التحتية والأراضي الزراعية والغابات والنظم البيئية .

وقال سلام، في كلمته خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP31) المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، إن الخسائر البيئية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، تجاوزت 512 مليون دولار أميركي خلال عامي 2023 و2024، يضاف إليها ما تكبده لبنان من خسائر أخرى خلال عام 2026.

وأضاف أن الآثار البيئية للحرب تتجاوز هذه الأرقام بكثير، إذ ستبقى ندوبها عميقة في النظم البيئية وسبل العيش والمجتمعات المحلية لسنوات طويلة مقبلة، مؤكداً أن التعافي لا يمكن أن يقتصر على إعادة بناء المنازل والطرقات، بل يجب أن يشمل أيضاً استصلاح الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإحياء سبل العيش.

وشدد سلام على أن لبنان يؤكد ضرورة أن تكون استعادة البيئة وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ جزءاً لا يتجزأ من عملية إعادة الإعمار، إلى جانب تحقيق الاستقرار واستعادة السيادة واحترام القانون الدولي.

ولفت إلى أن الجهود الوطنية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها تجاوز القيود البنيوية والمالية التي يواجهها بلد يسعى إلى النهوض من أزمات وحروب طويلة ومتلاحقة.

ودعا في هذا الإطار إلى زيادة التمويل العام، وتعزيز دور المنح، وتبسيط إجراءات الوصول إلى آليات التمويل القائمة، مع مراعاة الظروف الخاصة للدول المتأثرة بالأزمات.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام التحديات المناخية تداعيات الحروب والانهيار الاقتصادي النظم البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمه عيار 21 الآن

طارق وأنس حبيب

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية عن طارق وأنس حبيب

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

النائب بالبرلمان التونسي ياسين مامي

برلماني تونسي يقارن مصر ببلاده: كيف تصدّر لنا الطماطم وسكانها 110 ملايين؟

رئيس مجلس الوزراء

بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين

الدولار

أعلى مستوى في 19 شهراً .. مفاجأة في سعر صرف الدولار الآن بمصر

وزير الحرب الأمريكي

بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق

دعاء بعد صلاة الفجر لطلب الرزق.. أدعية للبركة وسعة المال وقضاء الحوائج

ترشيحاتنا

تحت رعاية الرئيس السيسي.. اختتام المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم

تحت رعاية الرئيس السيسي.. اختتام المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر: توعية 450 ألف مواطن بمخاطر الحصبة

وزارة الصحة

الصحة تنفذ برنامجا تدريبيا للأدلة الإكلينيكية في الجراحة العامة بمشاركة 74 طبيبا

بالصور

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم
طريقة عمل أرز الفاهيتا بالدجاج في المنزل.. وجبة سهلة وسريعة بطعم المطاعم

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد